Эксперты сообщили о самых частых причинах подергивания век и конечностей

Внезапные подёргивания века, руки или ноги испытывали около 70% людей. Хотя такие спазмы обычно безвредны и проходят сами, иногда они могут вызывать беспокойство.
Специалисты объяснили, в каких случаях это действительно сигнал о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает портал The Conversation.
Специалисты выделяют два типа подобных сокращений: миоклонус — когда сокращается целая мышца или группа мышц и фасцикуляции — когда дрожат отдельные мышечные волокна, часто незаметно внешне, но ощутимо под кожей.
Многие сразу подозревают тяжёлые неврологические заболевания, например рассеянный склероз. Однако в подавляющем большинстве случаев причины гораздо менее опасны и связаны с образом жизни.
Одним из главных триггеров считается избыток кофеина. Как стимулятор, он нарушает баланс кальция в мышечных клетках и замедляет их расслабление. Похожее действие оказывают никотин, амфетамины и другие возбуждающие вещества.
Подёргивания также могут быть побочным эффектом антидепрессантов, противосудорожных препаратов, средств от давления, некоторых антибиотиков и анестетиков.
Немалую роль играет дефицит микроэлементов. Нехватка кальция делает нервы гипервозбудимыми, а недостаток магния и калия нарушает нормальную работу мышц, особенно при обезвоживании или после интенсивных тренировок.
Также спазмы часто возникают на фоне стресса. Выброс адреналина повышает возбудимость нервной системы, из-за чего мышцы могут сокращаться даже в покое.
В редких случаях подёргивания связаны с инфекциями, например, со столбняком, болезнью Лайма, гриппом, герпесом или паразитарными заболеваниями.
Если обследования не выявляют патологий, врач может поставить диагноз «доброкачественный синдром фасцикуляций». Это состояние встречается как минимум у 1% здоровых людей. Оно может длиться месяцами или годами, доставляя дискомфорт, но оно не представляет серьёзной угрозы.
Тем не менее, если подёргивания усиливаются, сопровождаются слабостью, болью, нарушением координации или другими неврологическими симптомами, специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, чтобы исключить серьёзные заболевания.
