Эксперты сообщили о самых частых причинах подергивания век и конечностей

Если обследования не выявляют патологий, врач может поставить диагноз «доброкачественный синдром фасцикуляций». Это состояние встречается как минимум у 1% здоровых людей. Оно может длиться месяцами или годами, доставляя дискомфорт, но оно не представляет серьёзной угрозы.