В Госдуме хотят поменять закон против мошенников из-за ошибок со счетами

В Государственной думе намерены пересмотреть законы, ограничивающие использование россиянами собственных средств под эгидой борьбы с мошенничеством. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам Аксакова, законодательные нормы, которые ранее были приняты для ограничения использования средств, будут пересмотрены и оптимизированы. Депутаты планируют корректировать те решения, которые уже существуют, чтобы они были более эффективными. Там, где были допущены ошибки, их постараются исправить.
Аксаков также отметил, что большинство жалоб на необходимость постоянного обращения в банки для подтверждения права на использование своих средств поступают от мошенников.
«Мой анализ обращений говорит о том, что 80% таких обращений идет от тех же мошенников. Они специально накручивают волну для того, чтобы создать атмосферу того, что неправильное решение принято, и поэтому они создают сложности нашим гражданам», — заявил депутат.
Ранее KP.RU сообщил, что в МВД назвали самые распространенные рабочие фразы мошенников, заманивающих жертв в аферы с инвестициями.