В Госдуме хотят поменять закон против мошенников из-за ошибок со счетами

По словам Аксакова, законодательные нормы, которые ранее были приняты для ограничения использования средств, будут пересмотрены и оптимизированы. Депутаты планируют корректировать те решения, которые уже существуют, чтобы они были более эффективными. Там, где были допущены ошибки, их постараются исправить.