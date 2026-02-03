«Ласточки» заменят обычными электричками 4 и 5 февраля

4 и 5 февраля на одном направлении в 63-м регионе «Ласточки» заменят на составы на ЭП2Д с шестью вагонами. Причина — производственная необходимость.
Так, 4 февраля эта мера затронет пригородный поезд № 7134/7133 Самара (отправление в 16:24) — Жигулевск (прибытие в 18:13).
А 5 февраля составы поменяют на маршруте № 7132/7131 Жигулевск (отправление в 6:21) — Самара (прибытие в 8:10).
Кроме того, 5-го числа изменится расписание поезда № 7132/7131 Жигулевск (отправление в 6:21) — Самара (прибытие в 8:10). В этот день из Жигулевсаа он тронется в 6:21, а в областную столицу прибудет в 8:17. Также запланированы дополнительные остановки на платформах Пятилетка и Стахановская.