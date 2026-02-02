Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна, в отличие от многих демократов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не бывал на острове американского финансиста Джеффри Эпштейна, который известен благодаря резонансному делу о торговле людьми. Соответствующий пост в понедельник, 2 февраля, появился на его странице в социальной сети Truth Social.
— В отличие от многих, кто любит «поливать грязью», я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были, — говорится в публикации.
Также глава Белого дома сказал, что никогда не поддерживал дружеских отношений с финансистом, и обвинил Эпштейна вместе с писателем Майклом Вульфом в заговоре, который был нацелен на нанесение ущерба президентству Трампа.
Президент США заявил, что теперь он планирует подать в суд на некоторых «радикальных леваков».
Минюст Соединенных Штатов опубликовал почти три миллиона страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая американского президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, бизнесменов Билла Гейтса и Илона Маска.
Вопросы к американскому президенту также появились после того, как бронзовую статую, которая изображает Трампа и Эпштейна, держащихся за руки, вновь установили на Капитолийском холме спустя всего неделю после демонтажа.