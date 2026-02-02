Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не посещал остров Эпштейна, в отличие от многих демократов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не бывал на острове американского финансиста Джеффри Эпштейна, который известен благодаря резонансному делу о торговле людьми. Соответствующий пост в понедельник, 2 февраля, появился на его странице в социальной сети Truth Social.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не бывал на острове американского финансиста Джеффри Эпштейна, который известен благодаря резонансному делу о торговле людьми. Соответствующий пост в понедельник, 2 февраля, появился на его странице в социальной сети Truth Social.

— В отличие от многих, кто любит «поливать грязью», я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были, — говорится в публикации.

Также глава Белого дома сказал, что никогда не поддерживал дружеских отношений с финансистом, и обвинил Эпштейна вместе с писателем Майклом Вульфом в заговоре, который был нацелен на нанесение ущерба президентству Трампа.

Президент США заявил, что теперь он планирует подать в суд на некоторых «радикальных леваков».

Минюст Соединенных Штатов опубликовал почти три миллиона страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая американского президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, бизнесменов Билла Гейтса и Илона Маска.

Вопросы к американскому президенту также появились после того, как бронзовую статую, которая изображает Трампа и Эпштейна, держащихся за руки, вновь установили на Капитолийском холме спустя всего неделю после демонтажа.

Узнать больше по теме
Остров Эпштейна (Литл-Сент-Джеймс): тихое место в Карибском море, где происходили страшные вещи
В США продолжается обнародование новых файлов из дела Джеффри Эпштейна — американского миллиардера, которого обвиняют в педофилии и организации детской проституции. По версии правоохранительных органов, свои злодеяния Эпштейн совершал на острове в Карибском море: собрали главное об этой по-настоящему жуткой локации.
Читать дальше