В Молдове ожидается рекордный холод с начала зимы: Ожидаются суровые −22 градуса на севере страны — синоптики рассказали, когда резко начнет теплеть

В Молдове прогнозируют самые сильные морозы с начала этой зимы. По данным синоптиков, ночь на 3 февраля может стать самой холодной за сезон — на севере страны температура воздуха опустится до −22 градусов.
Метеорологи отмечают, что экстремально холодно было и минувшей ночью. Самый низкий показатель зафиксировали в Бричанах, где столбики термометров опускались до −17°C. В Сороках температура составила −16°C, в Рыбнице и Каменке — около −15°C. На юге страны морозы были мягче, однако и там ночью фиксировали −10…-12 градусов.
В связи с резким похолоданием Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код опасности из-за сильных морозов для северных и центральных районов Молдовы. Предупреждение будет действовать до вечера 3 февраля.
Согласно прогнозам, в течение дня 3 февраля в большинстве районов сохранится морозная погода без существенных осадков. Ночные температуры останутся значительно ниже климатической нормы, особенно в северных регионах.
Однако уже со среды в Молдове ожидается постепенное ослабление морозов. Днём температура начнёт приближаться к нулю, а к концу недели в отдельных районах возможны плюсовые значения, сопровождающиеся облачностью и осадками в виде мокрого снега и дождя.
Синоптики рекомендуют жителям страны соблюдать меры предосторожности в период сильных морозов, по возможности ограничить длительное пребывание на улице и внимательно следить за прогнозами погоды.
Погода в Молдове.