В Молдове ожидается рекордный холод с начала зимы: Ожидаются суровые −22 градуса на севере страны — синоптики рассказали, когда резко начнет теплеть

Метеорологи отмечают, что экстремально холодно было и минувшей ночью. Самый низкий показатель зафиксировали в Бричанах, где столбики термометров опускались до −17°C. В Сороках температура составила −16°C, в Рыбнице и Каменке — около −15°C. На юге страны морозы были мягче, однако и там ночью фиксировали −10…-12 градусов.