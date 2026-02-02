Ричмонд
Россиян призвали не заниматься спортом в наушниках

Дерматолог Филева: тренировки в наушниках могут привести к воспалению уха.

Источник: Комсомольская правда

Частое использование наушников-вкладышей, а также их использование во время физических нагрузок, может привести к серьезным проблемам со слухом. Об этом рассказала корреспонденту издания «РИАМО» врач-дерматолог Александра Филева.

— При частом и длительном использовании наушники-вкладыши могут стать небезопасными. Они ограничивают вентиляцию и удерживают влагу. Особенно это актуально, если человек использует их во время тренировок и редко чистит, — пояснила доктор.

Врач отметила, что у любителей наушников повышается вероятность воспаления наружного уха, что ведет к снижению слуха. Повышенный риск отмечается у людей с чувствительной кожей.

Кроме того, внутриканальные наушники создают вакуум в слуховом проходе, повышая нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв, предупреждает телеканал «Царьград».

По данным Life.ru, использование лишь одного наушника, в особенности в условиях тишины, также создает угрозу для слуха.