Россиян призвали не заниматься спортом в наушниках

Частое использование наушников-вкладышей, а также их использование во время физических нагрузок, может привести к серьезным проблемам со слухом. Об этом рассказала корреспонденту издания «РИАМО» врач-дерматолог Александра Филева.
— При частом и длительном использовании наушники-вкладыши могут стать небезопасными. Они ограничивают вентиляцию и удерживают влагу. Особенно это актуально, если человек использует их во время тренировок и редко чистит, — пояснила доктор.
Врач отметила, что у любителей наушников повышается вероятность воспаления наружного уха, что ведет к снижению слуха. Повышенный риск отмечается у людей с чувствительной кожей.
Кроме того, внутриканальные наушники создают вакуум в слуховом проходе, повышая нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв, предупреждает телеканал «Царьград».
По данным Life.ru, использование лишь одного наушника, в особенности в условиях тишины, также создает угрозу для слуха.