Фуры застревают на трассе М-4 в Ростовской области из-за метели

Большегрузы застревают на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за метели и снега. Об этом сегодня, 2 февраля, рассказали очевидцы в телеграм-чате «Трасса М4 Дон».
— Стоим 3 часа. Между Шахтами и Каменском-Шахтинским. Фуры подняться не могут.
— На трассе фуры не могут подняться, без необходимости лучше не выезжать.
Подобные сообщения в разное время публиковали в этой группе, а также в других соцсетях. Люди также делятся кадрами, снятыми на заснеженной дороге.
Напомним, ранее водителей предупреждали об ухудшении погоды. В Госавтоинспекции владельцев всех видов транспорта просят по возможности не садиться за руль пока дорожную обстановку осложняют снегопады, метель и гололедица.
Также сегодня вечером информировали о заторах на 951 км, 979 км, 983 км и 950 км, а также в районе 1062 км автодороги М-4 «Дон». К 23 часам пробки немного сократились, но сложности с проездом остаются.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.