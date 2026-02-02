Ричмонд
Фуры застревают на трассе М-4 в Ростовской области из-за метели

Водителям большегрузов сложно проехать по заснеженной трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Большегрузы застревают на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за метели и снега. Об этом сегодня, 2 февраля, рассказали очевидцы в телеграм-чате «Трасса М4 Дон».

— Стоим 3 часа. Между Шахтами и Каменском-Шахтинским. Фуры подняться не могут.

— На трассе фуры не могут подняться, без необходимости лучше не выезжать.

Подобные сообщения в разное время публиковали в этой группе, а также в других соцсетях. Люди также делятся кадрами, снятыми на заснеженной дороге.

Напомним, ранее водителей предупреждали об ухудшении погоды. В Госавтоинспекции владельцев всех видов транспорта просят по возможности не садиться за руль пока дорожную обстановку осложняют снегопады, метель и гололедица.

Также сегодня вечером информировали о заторах на 951 км, 979 км, 983 км и 950 км, а также в районе 1062 км автодороги М-4 «Дон». К 23 часам пробки немного сократились, но сложности с проездом остаются.

