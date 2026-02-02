Полине Дибровой сделали предложение руки и сердца: кто добивается известную модель

Фитнес-блогер Василий Смольный сделал предложение модели Полине Дибровой. В шоу «Тайный миллионер» участники открыто демонстрируют свои чувства друг к другу, и предложение было сделано также в рамках шоу. Полина подтвердила, что тоже испытывает к Василию симпатию.
В рамках проекта Полина и Василий начали проявлять взаимную симпатию. Василий, в свою очередь, на шоу заявил, что Полина оказывает ему знаки внимания. Он часто делал ей комплименты и в итоге предложил выйти за него замуж.
Напомним, что в 2025 году Полина оказалась в центре громкого скандала. Выяснилось, что после 16 лет совместной жизни с Дмитрием Дибровым она начала роман с бизнесменом Романом Товстиком, что и стало причиной их разрыва. Полина с детьми переехала в дом неподалёку, чтобы обеспечить сыновьям возможность видеться с отцом.
