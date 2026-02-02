Академик РАН Нетесов: оспа обезьян передается при поцелуе или половом контакте

Академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов предупредил, что вирус обезьян передается только при очень тесных контактах. Так что ожидать распространения вируса по всей стране не стоит.
Случаи заболевания, которые сейчас зафиксированы в России, не первые. Несколько лет назад уже было подобное. Тогда вирус не получил распространение.
— Он передается только при очень тесных контактах, типа полового контакта или поцелуя в губы больного человека и так далее. Так что вероятность того, что он по России пронесется, практически нулевая, — сказал Нетесов RT.
В настоящий момент оба россиянина, заразившиеся оспой обезьян, изолированы.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил в «Газета.Ru», что россиянам не стоит беспокоиться об опасности пандемии оспы обезьян — заболевание легко диагностируется и лечится.
В России созданы все условия, необходимые для диагностики и лечения заболевания оспой обезьян. Чтобы заразиться, необходимо, например, умыться и вытереться полотенцем, которым воспользовался заболевший, у которого уже проявились симптомы. Заболевание не является сильно контагиозным, пишет Царьград.