Fox News: посадка российского Ил-76 на военном объекте Кубы встревожила США

Источник отмечает, что появление в регионе российского самолета вызвало тревогу среди официальных лиц США и американских аналитиков. Российский Ил-76 обычно используется для перевозки военной техники. При этом остается неизвестно, что именно находилось на борту самолета, который прибыл на Кубу.