Fox News: посадка российского Ил-76 на военном объекте Кубы встревожила США

Российский самолет Ил-76 совершил посадку на военном аэродроме на Кубе. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Ил-76 совершил посадку на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, кубинском военном объекте, расположенном примерно в 30 милях к югу от Гаваны», — говорится в сообщении.
Источник отмечает, что появление в регионе российского самолета вызвало тревогу среди официальных лиц США и американских аналитиков. Российский Ил-76 обычно используется для перевозки военной техники. При этом остается неизвестно, что именно находилось на борту самолета, который прибыл на Кубу.
Согласно заявлению телеканала, такой же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в октябре 2025 года на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Каракасом.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ осудили экономическое и силовое давление, оказываемое на Кубу. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, Россия готова оказать дружественной стране необходимую поддержку на фоне сложившейся ситуации.