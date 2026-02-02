Ричмонд
Боялся, что раскроет его: Life.ru публикует фото задержанного убийцы мальчика из Петербурга

Подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге задержали. Следователи и криминалисты выдвинулись на поиски предполагаемого места утопления тела ребёнка, выяснил Life.ru. Мы публикуем первое фото задержанного Петра Жилкина.

Тело ребёнка может находиться в деревню Ягилево в Ленобласти. По предварительным данным, в местном водоёме. Жилкин заявил, что убил ребёнка из страха, что мальчик раскроет его личность правоохранителям после похищения. Мужчина пытался скрыть следы преступления. Ранее Жилкин судим за кражу ноутбука и угон автомобиля. В ноутбуке задержанного нашли детскую порнографию.

Сожительница Жилина могла быть в курсе увлечений мужа детской порнографией. Сейчас она также даёт показания следователям.

Напомним 9-летний Паша пропал 30 января. Последний раз его видели, когда ребёнок сел в автомобиль «Тойота» подозреваемого. Вечером родители сообщили о пропаже в полицию. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. По одной из версий, мужчина пытался добраться до стран Прибалтики. Следователи проверят его на причастность к исчезновению других детей в Ленинградской области.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.