Боялся, что раскроет его: Life.ru публикует фото задержанного убийцы мальчика из Петербурга

Напомним 9-летний Паша пропал 30 января. Последний раз его видели, когда ребёнок сел в автомобиль «Тойота» подозреваемого. Вечером родители сообщили о пропаже в полицию. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области. По одной из версий, мужчина пытался добраться до стран Прибалтики. Следователи проверят его на причастность к исчезновению других детей в Ленинградской области.