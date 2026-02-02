Врач Кашух: ужинать после 18:00 можно, но контролируя калорийность

Врач-эксперт Екатерина Кашух развеяла миф, что после 18 или 20 часов противопоказано есть, так как это ведет к набору лишнего веса. Это заблуждение, вечерний прием пищи не наносит вред организму.
В организме человека нет жесткой привязки обмена веществ к времени суток, и сам по себе прием пищи вечером не вреден. Важно не время, а калорийность пищи.
— Набор веса связан не со временем приема пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности. То есть человек может ужинать и в 20:00, и в 21:00 и при этом поддерживать нормальный вес, если рацион сбалансирован, а суточная калорийность соответствует потребностям организма, — пояснила Кашух Life.ru.
Поздние тяжелые ужины могут вызвать дискомфорт, ощущение тяжести, вздутия, изжоги, нарушение сна. Ужинать нужно не позднее, чем за два-три часа до сна.
На ужин подойдет стакан йогурта или кефира, гречка, овощи, рис, киноа, омлет, творог.
В свою очередь врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, что сладкое может повышать метаболические риски. Десерт следует рассматривать не как «награду» или запретный продукт, а как источник простых углеводов, прежде всего сахара. Глюкоза необходима для работы мозга и мышц, однако ее избыток связан с набором веса, нарушениями обмена веществ и ростом сердечно-сосудистых рисков, пишет газета Известия.
Ранее, эксперты рассказала, что гаджеты постепенно влияют на здоровье, осанку и даже способствуют появлению лишнего веса. Регулярное использование смартфона часто приводит к снижению двигательной активности: вместо коротких прогулок или простых упражнений многие предпочитают пролистывать новостные ленты или соцсети, пишет Газета.ru.