Синоптик Шувалов: морозы спадут в Москве во второй половине февраля

Морозы отступят в Москве только во второй половине февраля. До этого времени будет держаться морозная погода, столбики термометров будут опускаться до −25 градусов.
В Москве в ночные часы будет в первую неделю февраля будет до −20 …-25 мороза, а в дневные — до 10..-15 градусов.
Осадков до конца рабочей недели не прогнозируется.
— А вот в пятницу и субботу, 7 февраля, возможен снег от небольшого до умеренного. Ветер практически всю неделю слабый, — сказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
После сильных морозов на смену придет умеренная температура, ситуация начнет разворачиваться в сторону весеннего потепления.
Синоптик допустил, что вся первая половина февраля будет очень холодной.
— Вероятно, вторая половина месяца будет около нормы — среднесуточное значение порядка −5 °C, — подытожил он.
Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов в Москве продлен до субботы, 7 февраля. Среднесуточная температура воздуха остается на 7−12 градусов ниже климатической нормы, пишет газета Известия.
Весна в том году, прогнозируют синоптики, будет ранней. Снег начнет подтаивать на солнечной стороне, температура воздуха будет колебаться и доходить почти до нулевых отметок уже в конце февраля, пишет Царьград.