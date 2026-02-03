Сказка Габдуллы Тукая покорила Каирскую книжную ярмарку

В завершение разговора было подчеркнуто значение подобных культурных встреч для углубления диалога между народами и демонстрации литературы как пространства для человеческого общения. Диспутанты согласились, что Габдулла Тукай — поэт не только татарский или российский, а всемирный. Переведенные на десятки языков, его произведения несут универсальные ценности, а их новая жизнь на арабском служит ярким подтверждением его глобального признания. По их мнению, сам факт, что его сказка, преодолев границы, стала предметом обсуждения в сердце арабского мира, доказывает ее принадлежность к мировой литературе.