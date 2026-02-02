На трассе Р-260 в Ростовской области ограничили проезд из-за ухудшения погоды

На трассе Р-260 в Ростовской области ограничили движение транспорта из-за непогоды. Об этом ночью 2 февраля сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения с 221 км на автодороге Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, на участке границы с Волгоградской областью, — уточнили в ведомстве.
Ограничения ввели для безопасности дорожного движения. Водителей просят учитывать ситуацию при планировании своих маршрутов. Нужно соблюдать ПДД и выполнять указания сотрудников ДПС.
Кроме того, сегодня вечером информировали о заторах на 951 км, 979 км, 983 км и 950 км, а также в районе 1062 км трассы М-4 «Дон». К 23 часам сложности с проездом сохраняются.
Ранее в Ростовской области развернули пункты обогрева.
