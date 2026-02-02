В ФИФА и на Украине не согласились с позицией Инфантино о снятии бана с России

Ранее Джанни Инфантино заявил, что запрет ничего не принёс, кроме разочарования и ненависти, и призвал пересмотреть это решение. Напомним, российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года. С тех пор этот запрет неоднократно продлевался.