В ФИФА и на Украине не согласились с позицией Инфантино о снятии бана с России

По мнению украинской стороны, возвращение российских команд угрожает безопасности и целостности соревнований. Согласно публикации в The Times, Совет ФИФА не намерен в ближайшее время рассматривать возможность снятия ограничений с России, несмотря на позицию Инфантино.
Ранее Джанни Инфантино заявил, что запрет ничего не принёс, кроме разочарования и ненависти, и призвал пересмотреть это решение. Напомним, российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года. С тех пор этот запрет неоднократно продлевался.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.