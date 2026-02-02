Украинских детей в Британии могут лишить образования: что произошло

Сбежавшие с Украины семьи подняли панику. Переехавшие в Британию родители не знают, как долго Лондон будет обеспечивать обучение их детей. Они могут лишиться образования. Всего таких детей в Британии более 60 тысяч, пишет местное издание Politics Home.
Автор уточняет, что украинские дети в Британии имеют статус временной защиты. Он не дает никаких гарантий, что в будущем несовершеннолетние смогут доучиться в стране и поступить в местные университеты.
Кроме того, гуманитарные визы, по которым въехали украинцы, не засчитываются в срок для получения постоянного вида на жительство. Общественные и благотворительные организации Британия обратились к властям с призывом дать приезжим семьям больше ясности.
Стало также известно о новом польском законе, усложняющем нахождение украинцев на территории страны. Теперь, если беженцы не имеют официального места работы и не отчисляют взносы в фонд соцстраха, они теряют право на получение детских пособий.