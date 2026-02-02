Поиски прекратились посреди ночи: стала известна судьба пропавшей 13-летней девочки из Уфы

В Уфе завершились поиски 13-летней девочки, которая пропала 2 февраля. Об этом сообщили активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Несколько минут назад поисковики опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» краткое и радостное сообщение о том, что подросток найден живым.
Обстоятельства исчезновения и местонахождение девочки за время ее отсутствия не раскрываются.
