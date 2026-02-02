Супружеская пара отправилась исполнять мечту

После Рождества семейная пара из Москвы Тамара Погосян и Павел Шабалин решили пройти пешком от Красной площади до Владивостока.
Идея такой необычной прогулки появилась у Павла. Он вдохновился роликом, в котором мужчина пересекал пешком всю свою страну. Взяв только рюкзаки, пара отправилась в путь.
— Он мне предложил пройти до Владивостока. Мы начали читать материалы о том, что необходимо взять с собой, узнавать, ходил ли кто-то таким маршрутом до нас. Колебались мы три дня и поняли, что точно надо идти, — отметила Тамара Погосян.
Ребята останавливаются в отелях, иногда оставляют там ненужные вещи, чтобы разгрузить свои рюкзаки и дальнейший путь был легче. На момент написания материала пара пересекла Москву, город Петушки и Владимир. И остановилась в деревне Алексеевка Владимирской области. Павел и Тамара прошли пешком 314 километров.
— Несмотря на то что сейчас зима, у нас нет никаких трудностей. Иногда мерзнет лицо, но в целом идти можно. Мы хорошо подготовились, на ночь останавливаемся в отелях, а в новых городах пробуем местную кухню, — дополнила Тамара.
Обязательным атрибутом их одежды стали светоотражающие жилеты, чтобы на оживленной трассе пешеходы были более заметны. Пара ведет свой блог, и благодаря ему путешественников уже узнают на улицах.
— На пути нам попадается очень много отзывчивых людей. Иногда бывает, что к нам подъезжают на машинах, останавливаются просто поговорить, пофотографироваться. Некоторые даже передают нам с собой гостинцы в дорогу, — говорит Тамара.
Паре предстоит пройти более восьми тысяч километров, а весь маршрут займет более ста дней.
— Мы завели блог для того, чтобы показать замечательных людей, а также города, которые мы пересекаем. Конечно, можно было бы весь этот путь проехать на транспорте, но нет ничего лучше, чем идти по лесу, видеть заснеженные деревья. Для нас самое главное — познакомиться с большим количеством людей, увидеть российские города, — отмечает Тамара.
Пара осуществляет давнюю мечту Павла — побывать во Владивостоке.
— Добравшись до города мечты, мы планируем задержаться там на несколько дней, посмотреть город, пообщаться с людьми и прочувствовать атмосферу Дальнего Востока, попробовать местную кухню. Сначала исполним одну мечту, а потом, может быть, поставим себе новую масштабную цель, — говорит Тамара.
РЕКОРДЫ.
Самым длинным пешим путешествием без сопровождения стал вояж британца Джорджа Мигана. Он прошел 30 431 километр от Аляски до аргентинского архипелага Огненная Земля между Тихим и Атлантическим океанами за 2426 дней;Британец Роберт Гарсайд поставил свой рекорд. Он пробежал 56 000 километров за пять лет;Самым длинным переходом за сутки может похвастаться Роман Венедиктов из России. Он преодолел 82,5 километра за 22 часа и 54 минуты;Самым длинным пешеходным маршрутом можно назвать путь от Кейптауна до Магадана.