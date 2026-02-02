Лолита рассказала, как чуть не попала в больницу из-за электронных сигарет

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская рассказала, что чуть не попала в больницу из-за курения электронных сигарет, которые вызвали сильный спазм сосудов и паническую атаку.
«Я употребляла по две пачки в день, не меньше: четыре-пять приборов… Кончилось тем, что я уехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая… дико боялась, но они сказали: “страшного с вами ничего, только вот курить надо бросать”, — рассказала Милявская в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.
Милявская отметила, что врачи не раз предупреждали её о последствиях из-за продолжительного курения, но она посчитала действенной мерой смену обычных сигарет на электронные.
«В один прекрасный момент может не так все хорошо закончиться», — приводит Милявская слова врачей.
Певица рассказала, что уже сделала первый шаг к освобождению от вредной привычки — перестала злиться на друзей и близких за беспокойство о ее здоровье и признала проблему, а остальные шаги ей предстоит осуществить.
«Шаг второй… я для себя решила и точно сделаю: я не покупаю в этот раз больше разрешенных блоков сигарет. Шаг третий — я выхожу из дома, и куда бы я ни поехала и ни пошла, я не беру с собой ни стики, ни приборы, и хорошо себя чувствую», — заключила Милявская.