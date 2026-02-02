Ричмонд
Белорусский онколог посоветовал простое упражнение для профилактики рака предстательной железы

Белорусский онколог назвал простое упражнение против рака предстательной железы.

Источник: Комсомольская правда

Главный врач Минского городского клинического онкоцентра, сенатор Виктор Кондратович в эфире телеканала «Беларусь 1» посоветовал простое упражнение для профилактики рака предстательной железы.

Говоря о роли физкультуры в профилактике онкологии, Кондратович напомнил:

— Физическая культура — она подразумевает не только взять поднять гирю.

И для профилактики рака предстательной железы (а для женщин — гинекологических болезней) врач посоветовал:

— Делайте приседания, разгоняйте кровь в малом тазу. Будет тогда немножко веселее жить!

Виктор Кондратович напомнил, что для разных проблем нужно подобрать свой стандарт упражнений. Вместе с тем, важно и вносить разнообразие в такие комплексы:

— Одни и те же упражнения, если они происходят на протяжении долгого времени, пользы приносят меньше. Надо их как-то разнообразить. Но и проблемы же у нас меняются с возрастом.

Тем временем Минэнерго заявило, что температура в сильные морозы в квартирах у белорусов будет несколько снижена.

Еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая погода будет в феврале 2026 года в Беларуси.

Тем временем министр образования Андрей Иванец назвал три самых перспективных направления для подготовки специалистов в Беларуси.