Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Признанный национальный инструмент покажет, как звучат струны русской души

Председатель оргкомитета всероссийского конкурса «Растилище гусляров России» Кирилл Богомилов сообщил, что гусли признают национальным инструментом. Это позволит преподавать игру на этом атрибуте русских народных сказок в школах.

Председатель оргкомитета всероссийского конкурса «Растилище гусляров России» Кирилл Богомилов сообщил, что гусли признают национальным инструментом. Это позволит преподавать игру на этом атрибуте русских народных сказок в школах.

Кирилл Богомилов отметил, что Совет Федерации при поддержке Министерства культуры и Госдумы по запросу сообщества гусляров России начал процесс признания традиционного русского инструмента национальным, что важно для сохранения культурного кода россиян. Дело в том, что со времен императора Николая II гусли не были национальным инструментом. В то время Василием Андреевым (1861−1918) создавался оркестр русских народных инструментов, приобретала популярность балалайка, а гусли начали считаться неким фольклорным элементом. Однако Андреев смог собрать все народные инструменты в оркестр.

— При этом во многих странах игру на национальных инструментах преподают в школах. Например, в Финляндии есть кантеле, схожий с гуслями. И обучение игре на нем — часть школьной программы, — рассказывает «Вечерней Москве» Кирилл Богомилов.

По его мнению, русский народный инструмент ныне ассоциируется со сказками и былинами и в какой-то момент стал каким-то пережитком прошлого.

— Но, несмотря на это, все-таки интерес к нему проявляется со стороны музыкантов и исполнителей. Об этом говорят факты: сейчас в России уже более двух тысяч гусляров, в наличии имеется более 200 видов музыкальных инструментов, создаются новые направления, которые заинтересуют слушателей, — отмечает Богомилов. — И хотелось бы, чтобы распространение получали не только сказки Пушкина.

Тем более что заинтересовать зрителей, слушателей и будущих музыкантов можно не только оригинальным звуком, но и формами: есть электронные гусли, шлемовидные и другие. У нас в России уже появились вновь сольные исполнители, хотя долгое время считалось, что гусли — это инструмент только ансамбля народных инструментов.