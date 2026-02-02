Признанный национальный инструмент покажет, как звучат струны русской души

— Но, несмотря на это, все-таки интерес к нему проявляется со стороны музыкантов и исполнителей. Об этом говорят факты: сейчас в России уже более двух тысяч гусляров, в наличии имеется более 200 видов музыкальных инструментов, создаются новые направления, которые заинтересуют слушателей, — отмечает Богомилов. — И хотелось бы, чтобы распространение получали не только сказки Пушкина.