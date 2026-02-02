Ричмонд
Гусли станут национальным музыкальным инструментом России

РИА Новости: в РФ решили признать гусли национальным музыкальным инструментом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом подпишут на конкурсе «Ристалище гусляров России», который пройдет в субботу, сообщил РИА Новости председатель оргкомитета конкурса Кирилл Богомилов.

«Седьмого февраля на конкурсе “Ристалище гусляров России” состоится подписание меморандума о признании гуслей национальным инструментом России», — сказал агентству Богомилов.

По словам председателя оргкомитета, в РФ насчитываются более 200 русских музыкальных инструментов.

«Мы собрали богатство наших мастеров со всей России, у нас уже сложилось целое сообщество: люди играют на сотнях видов совершенно разных гуслей: народные и фольклорные гусли, концертные гусли, электронные гусли, а также необычные современные гусли», — отметил Богомилов.

Председатель оргкомитета конкурса подчеркнул, что это музыкальное направление развивается в РФ, и теперь вновь изготавливаются народные инструменты, изобретаются новые, а также появляются интересные исполнители, которые создают уникальные жанры.

«Это очень модно, здорово и самобытно — и людям это очень нравится. У нас до сих пор очень много того, что идет вразрез с нашими культурными интересами, например, те же музыкальные каналы, которые показывают совершенно другую жизнь нашим детям и подросткам… Я очень люблю нашу русскую культуру и хотел бы, чтобы она была доступна детям», — заключил Богомилов.