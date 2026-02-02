Международные соревнования объединят начинающих разработчиков, инженеров

С 15 января проводится регистрация на новый сезон молодежных соревнований «ИТ-Планета». «Вечерняя Москва» узнала подробности.
Участники получат возможность решать практические задачи от ведущих ИТ-компаний, представлять свои разработки экспертам и бороться за ценные призы, карьерные предложения и возможности для обучения. Все мероприятия будут проводиться на международной платформе инновационных соревнований BRAIM. По словам организаторов, ожидается участие свыше 30 000 человек из разных стран.
— В прошлые сезоны мы проводили олимпиаду только для разработчиков и инженеров. В этом году мы также запускаем молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026», который является спутником олимпиады «ИТ-Планета» и входит в ее программу. Проведение данного мероприятия позволит привлечь к участию не только создателей инноваций, но и тех, кто использует технологии в своей повседневной жизни, учебе и работе, в том числе не имея технического образования, — отметил председатель правления АНО «Центр развития инновационных технологий “ИТ-Планета”» Сергей Шалашный.
В число инициатив также входит проект «Неограниченные возможности 2026». Это программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ.
Организатором состязаний выступает АНО «Центр развития инновационных технологий “ИТ-Планета”» при поддержке Минцифры России, Минобрнауки России, ассоциаций «РУССОФТ» и «Отечественный софт». В программу сезона вошли пять ключевых направлений: Международная олимпиада «IT-Планета 2026» для разработчиков, молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026» по работе с российским ПО, программа «Неограниченные возможности 2026» для создания проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ, Кубок фиджитал спорттех инноваций и Олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех».
Регистрация на все события сезона открыта на официальном сайте проекта.