Международные соревнования объединят начинающих разработчиков, инженеров

— В прошлые сезоны мы проводили олимпиаду только для разработчиков и инженеров. В этом году мы также запускаем молодежный чемпионат «Кубок пользователей 2026», который является спутником олимпиады «ИТ-Планета» и входит в ее программу. Проведение данного мероприятия позволит привлечь к участию не только создателей инноваций, но и тех, кто использует технологии в своей повседневной жизни, учебе и работе, в том числе не имея технического образования, — отметил председатель правления АНО «Центр развития инновационных технологий “ИТ-Планета”» Сергей Шалашный.