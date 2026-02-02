Станция, оставившая яркий след в космонавтике

3 февраля 1966 года советский аппарат «Луна-9» совершил первую посадку на Луну. За три недели до этого трагически скончался главный конструктор Сергей Королев. И это был первый космический старт без Королева. Важно, что он оказался успешным.
СССР был лидером в изучении Луны, которая особо интересовала Королева. В 1959 году стартовала станция «Луна-1», потом «Луна-2» достигла поверхности спутника, «Луна-3» сделала снимки обратной стороны. Однако более сложные аппараты «Луна-4−5−6−7−8» терпели аварии.
Популярной была небеспочвенная версия о том, что поверхность Луны рыхлая, как пляж. Сохранилась записка Королева, где он настаивал на том, что поверхность Луны твердая. Важный вопрос для посадочного модуля.
Космические программы множились. В 1965 году Королев передал программу межпланетных исследований НПО имени Лавочкина в Химках. Это предприятие создано в конце 1930-х на базе мебельной фабрики. Сначала это было авиационное КБ во главе со знаменитым конструктором Лавочкиным, после войны его перевели на ракетную тематику. Первая система ПВО «Беркут» вокруг Москвы с зенитными ракетами создана именно в Химках.
Семен Лавочкин умер во время испытаний на полигоне буквально на руках у своего ученика Георгия Бабакина, который стал конструктором межпланетных аппаратов.
Как удалось обеспечить мягкую посадку на твердую поверхность? Тормозные двигатели снизили скорость, спускаемый аппарат размером в 1,5 метра скакал по Луне, как каучуковый мячик. Когда он остановился, пиропатроны отстрелили подушки безопасности, и аппарат, собранный по принципу неваляшки, занял нужную позицию.
На «Луне-9» не было солнечных батарей, только аккумуляторы. Станция работала трое суток. Были переданы снимки лунного ландшафта. Человек, как показал счетчик Гейгера, мог пребывать на поверхности Луны месяц без последствий. Радиосигналы с Луны принимала антенна в Крыму. Но первые публикации о станции появились в Англии. В Москве сутки ждали согласия Брежнева.
Станция «Луна-9» оставила яркий след в космонавтике и дала надежду на то, что последующие исследования спутника Земли будут успешны.
КСТАТИ.
После «Луны-9» в марте того же года была запущена автоматическая станция, которая стала первым искусственным спутником Луны. Станции следующего поколения «Луна-16, 20, 24» впервые в мире обеспечили в автоматическом режиме забор лунного грунта и его доставку на Землю. А самоходный аппарат «Луноход-1» первым в истории освоения космоса совершил длительное многокилометровое путешествие по Луне.