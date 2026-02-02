Станция, оставившая яркий след в космонавтике

Космические программы множились. В 1965 году Королев передал программу межпланетных исследований НПО имени Лавочкина в Химках. Это предприятие создано в конце 1930-х на базе мебельной фабрики. Сначала это было авиационное КБ во главе со знаменитым конструктором Лавочкиным, после войны его перевели на ракетную тематику. Первая система ПВО «Беркут» вокруг Москвы с зенитными ракетами создана именно в Химках.