Минюст предложил упростить подачу исков в суд для жертв телефонных мошенников

«Законопроектом устанавливается возможность предъявления в таких случаях исков по выбору истца как в суд по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца или по месту производства по уголовному делу о хищении денежных средств с банковского счета», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сейчас такие иски подают только по месту жительства ответчика. Новая инициатива должна упростить доступ к судебной защите для пострадавших.
Ранее Конституционный суд удовлетворил жалобу женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников. Её иск вернули из-за нарушения правил территориальной подсудности. Это касается даже тех случаев, когда ответчик проживает в другом регионе страны.
