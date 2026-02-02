Ричмонд
Минюст предложил упростить подачу исков в суд для жертв телефонных мошенников

Минюст России предложил изменить правила подачи исков по делам о телефонном мошенничестве. Теперь потерпевшие смогут подавать заявления по своему месту жительства. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Life.ru

«Законопроектом устанавливается возможность предъявления в таких случаях исков по выбору истца как в суд по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца или по месту производства по уголовному делу о хищении денежных средств с банковского счета», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас такие иски подают только по месту жительства ответчика. Новая инициатива должна упростить доступ к судебной защите для пострадавших.

Ранее Конституционный суд удовлетворил жалобу женщины, ставшей жертвой телефонных мошенников. Её иск вернули из-за нарушения правил территориальной подсудности. Это касается даже тех случаев, когда ответчик проживает в другом регионе страны.

