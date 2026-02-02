Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество вспышек класса М и Х снова достигло 17

Из них четыре были высочайшего класса.

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. На Солнце 2 февраля зафиксировано 17 вспышек, 4 из которых высочайшего класса — Х. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Отмечается, что первая вспышка произошла в 02:27 мск (М1.4), а последняя — в 21:29 мск (М2.4). Всего 2 февраля на Солнце было зарегистрировано 13 вспышек класса М.

Помимо этого, было зафиксировано четыре вспышки высочайшего класса Х. Самой сильной за день стала вспышка Х8.1. Как отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с 1 января 2001 года таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13.

Причем все вспышки произошли в активной области 4366.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.