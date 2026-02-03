Волгоград отметил 83-ю годовщину Сталинградской победы

В течение дня в городе-герое проходили торжественные и памятные акции, начавшиеся в Зале воинской славы под звуки неумолчного метронома, с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню. Память героев почтили и у значимых для всех россиян могилы Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, прославленного командующего 62-й армией, у могилы Неизвестного Солдата и у Малой братской могилы.