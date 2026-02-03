Волгоград отметил 83-ю годовщину Сталинградской победы

В день 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, изменившего ход мировой истории, в Волгограде, как и по всей России, отдали дань памяти защитникам Родины, которые сложили здесь свои головы.
В течение дня в городе-герое проходили торжественные и памятные акции, начавшиеся в Зале воинской славы под звуки неумолчного метронома, с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню. Память героев почтили и у значимых для всех россиян могилы Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, прославленного командующего 62-й армией, у могилы Неизвестного Солдата и у Малой братской могилы.
В мероприятиях приняли участие губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны СВО, руководители исполнительных и законодательных органов, представители местного самоуправления, силовых ведомств, общественных организаций, предприятий, а также молодежь.
Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.