Ольга Бузова впервые приняла ванну в своей квартире и рассказала, о чём она при этом думала

Ольга Бузова впервые приняла ванну в собственной квартире. Об этом певица рассказала в социальных сетях. И даже опубликовала фото, на котором её наготу прикрывает только пышная мыльная пена.
«Я впервые в жизни в своей квартире приняла ванну. Я — человек душ, выбегаю часто из дома с мокрой головой на съёмку, кофе набегу, у меня такой темп и ритм жизни, что полежать в ванне — как будто не про меня от слова совсем», — написала звезда в Telegram-канале, объяснив, что ванну поставила в своей квартире в расчёте на то, что когда-нибудь будет купать в ней своего будущего ребёнка.
Сейчас же певица решила расслабиться в ванне при свечах и с музыкой накануне премьеры собственного фильма. Бузова призналась, что это у неё получилось плохо, потому что в голову лезли мысли о том, всё ли она уложила в чемодан и выключила ли свет в коридоре.
Ольга Бузова выложила в сеть своё фото в ванне. Фото: Telegram-канал Бузовой.
«Первая ванна комом, но прогресс есть», — резюмировала она.
Напомним, 5 февраля 2026 года в прокат выйдет новый комедийный фильм «Равиоли Оли». Главную роль в картине исполнит популярная телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова. Это кино про любовь и пельмени, а также о том, как популярность может навредить там, где вроде бы должна помогать.
По этому поводу Бузова поделилась, что она не против постельных сцен в фильмах и готова на радикальные эксперименты ради искусства.