Ольга Бузова впервые приняла ванну в своей квартире и рассказала, о чём она при этом думала

«Я впервые в жизни в своей квартире приняла ванну. Я — человек душ, выбегаю часто из дома с мокрой головой на съёмку, кофе набегу, у меня такой темп и ритм жизни, что полежать в ванне — как будто не про меня от слова совсем», — написала звезда в Telegram-канале, объяснив, что ванну поставила в своей квартире в расчёте на то, что когда-нибудь будет купать в ней своего будущего ребёнка.