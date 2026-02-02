Путин провел встречу с волонтерами: в РФ начнут расширять программу гуманитарной помощи

Российский лидер Владимир Путин в начале декабря встретился с участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе. По результатам беседы президент РФ поручил расширить гуманитарную поддержку других стран. Об этом сказано в документе от 30 января, опубликованном на сайте Кремля.