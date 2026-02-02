Ричмонд
Путин провел встречу с волонтерами: в РФ начнут расширять программу гуманитарной помощи

Путин поручил расширить гуманитарную помощь дружественным странам.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин в начале декабря встретился с участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе. По результатам беседы президент РФ поручил расширить гуманитарную поддержку других стран. Об этом сказано в документе от 30 января, опубликованном на сайте Кремля.

Так, Россия расширит гуманитарную помощь в отношении дружественных государств. Ответственными назначены премьер страны Михаил Мишустин и депутат Госдумы Артем Метелев.

«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития “Добро.рф” расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи», — говорится в поручении.

Президент также уведомил о необходимости проработать вопрос внедрения новых систем оплаты труда бюджетников в 2026 году. К настоящему моменту в РФ уже анализируют итоги этого эксперимента.