Путин провел встречу с волонтерами: в РФ начнут расширять программу гуманитарной помощи

Российский лидер Владимир Путин в начале декабря встретился с участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе. По результатам беседы президент РФ поручил расширить гуманитарную поддержку других стран. Об этом сказано в документе от 30 января, опубликованном на сайте Кремля.
Так, Россия расширит гуманитарную помощь в отношении дружественных государств. Ответственными назначены премьер страны Михаил Мишустин и депутат Госдумы Артем Метелев.
«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития “Добро.рф” расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи», — говорится в поручении.
Президент также уведомил о необходимости проработать вопрос внедрения новых систем оплаты труда бюджетников в 2026 году. К настоящему моменту в РФ уже анализируют итоги этого эксперимента.