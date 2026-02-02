В России открыли приём заявок на конкурс молодых композиторов «Партитура»

«До полуночи 1 мая 2026 года молодые композиторы могут направить свои произведения. Мы ожидаем сотни новых партитур и свежих музыкальных идей», — подчеркнула Герасимова на пресс-конференции.
В прошлом сезоне на конкурс поступило 1094 заявки из 101 города России, а также из Казахстана, Белоруссии и Абхазии.
«Проект вышел за пределы страны и стал пространством диалога культур», — отметила организатор.
Конкурс включает восемь номинаций: симфоническая музыка крупной и малой формы, опера, балет, киномузыка, хоровые произведения, эстрадно-симфоническая музыка, музыка для инструментов с оркестром. В каждой номинации будет выбрано пять лучших произведений, которые прозвучат в Большом зале Московской консерватории и в специальных программах радио «Орфей».
Народный артист России Максим Дунаевский, член жюри конкурса, отметил, что «Партитура» помогает преодолеть разрыв между поколениями композиторов и вдохновляет молодых авторов на новые свершения.
«Для них это не просто соревнование, а мощная мотивация и понимание, ради чего они учатся и работают», — подчеркнул он.
Гала-концерт конкурса пройдёт 19 ноября 2026 года в Московской консерватории. Победители получат денежные премии до 300 тысяч рублей, а их произведения будут доступны на платформе музыкальной библиотеки «Орфей».
Организаторы подчеркнули, что конкурс — это не финиш, а старт для будущей карьеры молодых композиторов. Они получают поддержку в медиапродвижении, возможность выступать на сцене с оркестром и шанс попасть в профессиональное музыкальное сообщество.
