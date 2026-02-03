Что можно и нельзя делать в Максимов день 3 февраля, который называют Утешитель

Православная церковь вспоминает 3 февраля святого Максима Грека. Но существует еще одно название — Максим Утешитель. Считалось, что святой может помочь в любой беде.
Что нельзя делать 3 февраля.
Не стоит провоцировать конфликты, ругаться. День не подходит для того, чтобы оказывать в помощи нуждающимся. Под запретом тяжелый физический труд. Не рекомендуется давать взаймы соль. Считалось, что вместе с ней можно отдать благополучие.
Что можно делать 3 февраля.
По традиции, в названный день было принято печь пироги с рыбой, с грибами. Ими угощали и членов семьи, и нуждающихся.
Согласно приметам, Солнце в названный день указывает на теплую весну. В том случае, если день будет ясный, то ждали раннюю весну.
