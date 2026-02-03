ВЦИОМ: 86% россиян считают, что в их компании сверхурочная работа добровольная

Сверхурочная работа в России давно стала привычным явлением. Половина опрошенных работающих россиян говорят, что у них был опыт сверхурочной работы. Таковы результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.
«Повышенный лимит на сверхурочную работу может стать удачным подспорьем для некоторых организаций: не нужно будет искать новых сотрудников, адаптировать и обучать их на сжимающемся рынке квалифицированных соискателей и переживать из-за качества выполнения задач, ведь “старый конь борозды не портит”, — отметил Иван Грузинов, руководитель практики “Бизнес + территории присутствия”.
86% респондентов считают, что в их организации сверхурочная работа в целом носит добровольный характер. При этом 30% сотрудников заявили, что не получили положенную доплату за дополнительные часы, а 13% получили меньше, чем полагалось. Люди воспринимают сверхурочные скорее как выгоду для работодателя, чем для себя.
Эксперт подчеркнул, что при увеличении лимита сверхурочной работы работодателям нужно искать дополнительные методы мотивации сотрудников. В противном случае дополнительная занятость может привести к конфликтам и оттоку кадров.
Напомним, в конце декабря 2025 года правительство одобрило законопроект с поправками в Трудовой кодекс РФ, который предусматривает увеличение годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов.