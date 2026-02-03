ВЦИОМ: 86% россиян считают, что в их компании сверхурочная работа добровольная

86% респондентов считают, что в их организации сверхурочная работа в целом носит добровольный характер. При этом 30% сотрудников заявили, что не получили положенную доплату за дополнительные часы, а 13% получили меньше, чем полагалось. Люди воспринимают сверхурочные скорее как выгоду для работодателя, чем для себя.