Календарь на 3 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В 1518 году по просьбе великого князя Василия III он прибыл в Москву для перевода церковных книг. Максим Грек встал на сторону тех, кто критиковал церковные и политические злоупотребления. В итоге из-за ошибок в переводах и конфликта с митрополитом Даниилом Максим Грек был осужден. Он провел более пяти лет в заточении, а потом около 20 лет в ссылке в Твери. Несмотря на гонения, Максим Грек продолжал упорно трудиться на ниве духовного просвещения и писать новые сочинения. Согласно легенде, в темнице к нему явился Ангел и сказал: «Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук». Последние годы жизни Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре, где и скончался.