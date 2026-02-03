Ричмонд
Народный календарь. Почему нельзя перестилать постель в Аксиньин день, 6 февраля

Верующие 6 февраля чтут память блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Миласской. В народе эту дату прозвали Ксенией Полузимницей, или Аксиньиным днем.

Как замечали старожилы, в северных регионах на эту дату приходилась середина зимы, отсюда и пошло прозвище святой. Считалось, что к этому дню должна быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

Считается, что в этот день нельзя: завязывать любые узлы — чтобы похороны не накликать; перестилать постель — чтобы не заболеть; стричь ногти на ногах — чтобы судорог избежать.

Также в эту дату принято собираться всей семьей за столом и обсуждать планы на будущее. Кроме того, в Аксиньин день нужно прощать все обиды. Люди старались начать жизнь с чистого листа.

Приметы погоды.

Облака видны на небе — погода будет хорошей.

Какая Аксинья, такой и весна будет.

Метель сулит позднюю весну.

Погода безветренная — значит, вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Именины отмечают: Павел, Ксения, Оксана, Герасим, Денис, Тимофей, Николай.