Смотрят где: как представлены Россия, Газа и Балканы на «Сандэнсе»

Но в чем «Сандэнс» точно впереди планеты всей — это в продвижении онлайн-формата. Многие смотры во время пандемии, а кое-кто и до нее, пробовали частично перенести свои показы в интернет. «Сандэнс» же не только сделал тогда то же самое, но и не стал потом отказываться от этой опции. Существенную долю своей программы фестиваль демонстрирует в виртуальных кинозалах, продавая билеты (правда, только для США, по требованию правообладателей фильмов), а прессе всего мира дает возможность увидеть конкурсы. Правда, «мест» мало и не все можно увидеть. Кроме того, «залы» открываются в самом конце фестиваля и остаются доступны несколько дней после раздачи призов, чтобы основными инфоповодами всё же были «живые» показы, но именно благодаря этому мы можем оценить почти весь конкурс «Сандэнса» из любой точки света, за что «Сандэнсу» низкий поклон.