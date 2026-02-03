Ушам не верят: «Горничная» обогнала «Чебурашку 2» в прокате

— Первые два уикенда фильм «Горничная» показывал кассу на уровень меньше, чем два последних. Это демонстрирует даже не то, что интерес не падает — он лишь усиливается, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — У релиза есть все шансы достигнуть миллиардной отметки в ближайшие пару-тройку недель. Это прекрасный результат, который еще раз наглядно демонстрирует необходимость в прокате высококачественных фильмов для взрослой аудитории. После большого количества семейного контента драйвовая картина с Сидни Суини и Амандой Сайфред ощущается как глоток свежего воздуха.