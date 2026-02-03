Ушам не верят: «Горничная» обогнала «Чебурашку 2» в прокате

Нашумевший триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях в минувший уикенд обогнал вторую часть «Чебурашки» и занял первую строчку бокс-офиса. Фильм записал на свой счет 166 млн рублей — еще примерно столько же ему до миллиарда. Три отечественные сказки — кроме «Чебурашки» это «Буратино» и «Простоквашино» — начали свой второй месяц в топе отечественного кинопроката. А вот долгожданное «Возвращение в Сайлент Хилл» стремительно сдало позиции ко вторым выходным в кино. «Известия» — об итогах отечественного проката в минувший уикенд.
«Горничная» опережает «Чебурашку 2».
Психологический триллер «Горничная» с Амандой Сайфред, которую зритель помнит по «Дрянным девчонкам» и «Дорогому Джону», и звездой «Эйфории» Сидни Суини добрался до первой строчки отечественного бокс-офиса после четвертой недели в прокате. По данным ЕАИС, экранизация бестселлера Фриды Макфадден в выходные заработала почти 167 млн рублей. Если она сохранит такой темп, то станет новым миллиардером.
Фото: LionsgateКадр из фильма «Горничная».
— Первые два уикенда фильм «Горничная» показывал кассу на уровень меньше, чем два последних. Это демонстрирует даже не то, что интерес не падает — он лишь усиливается, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — У релиза есть все шансы достигнуть миллиардной отметки в ближайшие пару-тройку недель. Это прекрасный результат, который еще раз наглядно демонстрирует необходимость в прокате высококачественных фильмов для взрослой аудитории. После большого количества семейного контента драйвовая картина с Сидни Суини и Амандой Сайфред ощущается как глоток свежего воздуха.
«Горничной» удалось сместить на вторую строчку до этого бессменного лидера — вторую часть «Чебурашки». Сказка Дмитрия Дьяченко записала на свой счет еще 105 млн рублей. Сборы картины демонстрируют постепенный спад. Неделей раньше они были почти в два раза больше — 196 млн рублей.
Фото: Yellow, Black and WhiteКадр из фильма «Чебурашка 2».
Общие кассовые сборы ленты достигли 5,8 млрд рублей, однако, судя по падающим охватам, повторить рекорд первой части (6,8 млрд рублей) сиквелу не удастся.
По-прежнему в топе отечественного кинопроката сказка Игоря Волошина «Буратино», а также «Простоквашино» Сарика Андреасяна. Все три фильма начали свой второй месяц на больших экранах РФ.
«Сайлент Хилл» сдает, «Папа» не оправдывает ожиданий.
Заметно сдал позиции новый фильм Кристофа Гана — долгожданное «Возвращение в Сайлент Хилл». Фильм вышел спустя 20 лет после первой части, поэтому внимание к нему у фанатов хоррора было большим. На старте он заработал 178 млн рублей за уикенд, но ко вторым выходным сборы упали примерно в 2,5 раза и составили около 67 млн рублей.
Фото: Ashland Hill Media FinanceКадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл».
Лучшей новинкой уикенда стал фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером. Он дебютировал с третьей строчки рейтинга с 72 млн рублей. Еще одна премьера недели, семейная комедия «Папа может», наоборот, показала слабый старт. Она заняла 11-ю строчку бокс-офиса, заработав всего около 26 млн рублей за выходные.
— Комедия с Александром Реввой «Папа может» не раскрыла весь свой прокатный потенциал. Фильму с рейтингом 6+ помешали конкуренты в семейной нише и мощный соперник в виде еще одной комедии «Комментируй это» с ярким кастом: Александр Петров, Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева и многие другие российские звезды. Второй релиз в этой ситуации имеет более выигрышный рейтинг 16+, что означает взрослый юмор и привлекает уставшую от детских релизов аудиторию. Не лучший результат показала и спортивная драма «Золотой дубль» о легендарном спартаковце Никите Симоняне. Ему помешал хорошо показавший себя сиквел фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером, — сказала Ольга Зинякова.
Не показала грандиозного успеха в российском прокате и спортивная драма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, за которую актер недавно получил «Золотой глобус». Его сборы составили еще 45 млн рублей. Общие — 227 млн.
Фото: A24Кадр из фильма «Марти Великолепный».
Посещаемость кинотеатров по итогам выходных просела еще больше. В период с 29 января по 1 февраля она составила 1,7 млн зрителей. Неделей ранее — 2,3 млн, тремя — 5,2 млн. В январские праздники отметка достигла 14,2 млн.
— Было бы слишком амбициозно считать, что после феноменальной посещаемости и кассы «новогодней битвы» мы на тех же скоростях ворвемся в февраль. Ожидаемо небольшое затишье, но перед новым всплеском. Посещаемость повысится на уикендах, близких к 14 и 23 февраля. И у нас будет что посмотреть, — прогнозирует Ольга Зинякова.
Среди предстоящих релизов — «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, мелодрама «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич, комедии «Уволить Жору» с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном, «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой и «Несвятая Валентина» с Анастасией Красовской и Глебом Калюжным, а также молодежная драма «Первая» с Олегом Савостюком.
Кроме того, в феврале на экраны выйдут «Красавица» с Юлией Пересильд и Славой Копейкиным, триллер «Кто-то должен умереть» с Павлом Деревянко и фэнтези «Король и Шут. Навсегда». Последний после успеха сериала может привлечь в кино аудиторию, которая нечасто выбирает подобный досуг.