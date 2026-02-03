Ричмонд
Африканский корпус Минобороны РФ помог отбить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи

В столице Нигера местные военные и Африканский корпус МО России отразили атаку террористов.

Источник: Комсомольская правда

Боевики попытались атаковать аэропорт в столице Нигера. Местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны РФ успешно справились с террористами. Около 20 террористов ликвидированы у аэропорта Ниамеи. Так заявила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В сообщении уточняется, что имущество и вооружение нападавших захвачено. Инцидент произошел ночью 29 января, сказано в материале.

«Группой боевиков (порядка 40 человек) совершено вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера — Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС, где дислоцируется оперативное командование объединенных сил Конфедерации государств Сахеля», — говорится в сообщении МИД.

В Дагестане ранее в результате перестрелки уничтожили двух вооруженных боевиков. Инцидент произошел в Карабудахкентском районе. Огонь открыли по полицейским.