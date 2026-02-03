Африканский корпус Минобороны РФ помог отбить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи

Боевики попытались атаковать аэропорт в столице Нигера. Местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны РФ успешно справились с террористами. Около 20 террористов ликвидированы у аэропорта Ниамеи. Так заявила пресс-служба Министерства иностранных дел России.