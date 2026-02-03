Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сезон гриппа и ОРВИ закончится в России в марте-апреле, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Закончится все это (сезон гриппа и ОРВИ — ред.) в марте-апреле месяце в целом в стране», — сказал Онищенко.
Он отметил, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ.
«Это как волны в океане или в море — не бывает, что все одинаково поднялись и одинаково опустились», — заключил академик.