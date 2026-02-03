Солнце разбушевалось: За сутки произошло 17 вспышек, из них четыре высочайшего класса Х

Тем временем опубликован прогноз магнитных бурь со 2 по 8 февраля 2026 года. При этом от начавшейся недели ученые давно ожидают подвохов и неожиданностей. Ведь на видимую сторону Солнца выходит мощная активная область, которая уже произвела там, на невидимой стороне, вспышки и взрывы невероятной мощности.