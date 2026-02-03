Солнце разбушевалось: За сутки произошло 17 вспышек, из них четыре высочайшего класса Х

На Солнце произошло 17 вспышек в понедельник 2 февраля, все они зафиксированы в активной области 4366. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
В ведомстве информировали, что четыре вспышки относятся к высочайшему классу Х, причём одна из них имела силу Х8.1.
Тем временем опубликован прогноз магнитных бурь со 2 по 8 февраля 2026 года. При этом от начавшейся недели ученые давно ожидают подвохов и неожиданностей. Ведь на видимую сторону Солнца выходит мощная активная область, которая уже произвела там, на невидимой стороне, вспышки и взрывы невероятной мощности.
Накануне, в воскресенье 1 февраля, учёные также зарегистрировали на Солнце вспышку высшего класса.
Тем временем ученый Эйсмонт рассказал, как вспышки на Солнце могут повлиять на Землю и здоровье людей.