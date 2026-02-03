Ученые установили, что знание нескольких языков продлевает молодость мозга

Когда человек владеет двумя и более языками, все они остаются активными в его мозге. При каждом акте коммуникации мозг вынужден выбирать нужный язык и подавлять остальные. Этот постоянный процесс выбора и подавления языков способствует укреплению нейронных связей, ответственных за внимание, контроль и переключение задач.