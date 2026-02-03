Ученые установили, что знание нескольких языков продлевает молодость мозга

Люди, владеющие несколькими языками, демонстрируют замедление когнитивного и поведенческого старения. Это заключение сделано учеными на основе анализа данных, полученных от более 86 тысяч европейцев в возрастной группе от 51 до 90 лет, сообщает портал The Conversation.
С возрастом многие люди сталкиваются с ухудшением памяти, снижением концентрации и ухудшением способности справляться с повседневными задачами. У одних лиц умственные способности сохраняются дольше, тогда как у других снижение когнитивных функций происходит значительно быстрее. Одним из факторов, способствующих защите мозга, ученые все чаще называют владение несколькими языками.
Когда человек владеет двумя и более языками, все они остаются активными в его мозге. При каждом акте коммуникации мозг вынужден выбирать нужный язык и подавлять остальные. Этот постоянный процесс выбора и подавления языков способствует укреплению нейронных связей, ответственных за внимание, контроль и переключение задач.
В рамках нового исследования ученые применили методы машинного обучения для оценки так называемого «биоповеденческого возраста» участников. Алгоритм учитывал такие параметры, как память, уровень повседневной активности, образование, подвижность и наличие сопутствующих заболеваний. Разница между расчетным и реальным возрастом позволяла определить, стареет ли человек быстрее или медленнее нормы.
Затем исследователи сопоставили полученные результаты с уровнем многоязычия в различных странах, включив в анализ 27 государств. Жители стран с высоким уровнем многоязычия реже демонстрируют признаки ускоренного старения. Даже знание одного дополнительного языка снижает риск, а владение двумя, тремя и более языками усиливает этот эффект.
Наиболее ярко выраженный эффект наблюдался в возрастной группе старше 75 лет. В этой группе многоязычные участники выглядели биологически и когнитивно заметно моложе своих одноязычных сверстников.
