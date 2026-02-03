Минус 3 миллиона. Как заплатить меньше при покупке квартиры на вторичном рынке

— При поиске наиболее выгодного для покупки варианта важно сравнивать несколько вариантов внутри выбранного района и в соседних локациях: возможно, в расположенных неподалёку домах стоимость квадратного метра будет заметно различаться и это даст существенную экономию. Если нет привязки к конкретному району, можно с целью экономии рассматривать более удалённые от центра локации. Например, если мы говорим о столице, то таким округом может стать Новая Москва или города — спутники Москвы — Красногорск, Химки и другие. Сейчас эти локации хорошо обеспечены транспортом — метро, МЦД, наземными маршрутами, в них развита инфраструктура, сопоставимая со спальными районами старой Москвы. Важно, что, как правило, стоимость жилья в этих локациях ниже, особенно если рассматривать массовый сегмент, — рассказал Евгений Белокуров.