Минус 3 миллиона. Как заплатить меньше при покупке квартиры на вторичном рынке

От чего зависит цена квартиры на вторичном рынке.
Если человек хочет купить квартиру для собственного проживания, но денег не хватает, можно рассмотреть варианты в интересующих домах, но на первом этаже. Это поможет ему сэкономить до 15% от стоимости жилплощади. Такую рекомендацию дала руководитель офиса «Тургеневское» «ИНКОМ-Недвижимости» Мария Варьяс.
Таким образом, если квартира на среднем этаже дома стоит 20 млн рублей, то на первом этаже можно купить аналогичную недвижимость за 17 млн. Экономия составит три миллиона, и для многих семей эта сумма будет весьма ощутима.
Также, по словам Марии Варьяс, серьёзно дешевле будут стоить апартаменты в сравнении с квартирой в доме такого же класса. Но у такого варианта есть недостатки: в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, налог на такую недвижимость существенно выше, чем на квартиры, и ЖКУ стоят дороже в среднем на 15−30%. При этом качество ремонта, удачность планировки сказываются в основном на ликвидности объекта, а не на его стоимости.
— На сегодняшний день средняя цена квадратного метра на рынке вторичной недвижимости без учёта элитного сегмента Москвы составляет 464 тыс. руб., которая за год выросла на 34%. Средняя цена квартиры составляет 33 млн руб. Однако в зависимости от района эта цена варьируется от 217 тыс. рублей за кв. м в районе Восточный и Капотня до 1,1 млн в районе Дорогомилово, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.
При покупке квартиры на вторичном рынке потребитель, по её словам, должен сначала исходить из ценовой картины по районам столицы. На сегодняшний день в результате улучшения транспортной доступности даже самых отдалённых районов вопрос с плохой транспортной доступностью практически не стоит. Поэтому изначально можно сэкономить при выборе района в среднем на 15−20%.
— На втором месте — это год постройки дома и его конструктив. В панельных домах серий конца 90-х — начала 2000-х годов (П-44Т, П-44М и т.д.) в реализации есть ликвидные планировки, которые по ценам на 15−20% дешевле, чем аналогичные площади в более свежей вторичке. На третьем месте — этажность квартиры. На нижних и верхних этажах, если только это не видовые квартиры, можно сэкономить ещё до 10−15%, — добавила Елена Чегодаева.
На чём не стоит экономить.
Влияют на цену квартиры и изменяемые параметры, то есть критерии, которые продавец поменять может: это ремонт и его качество, дизайн интерьера, наличие мебели и её состояние. Поэтому при подборе варианта для покупки стоит учитывать не только стоимость самого лота, но и возможные дополнительные расходы на изменение пространства под свой запрос, если такие планы у покупателя есть. На этот момент обратил внимание коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
В некоторых случаях, по его мнению, более выгодной с точки зрения финансовых вложений и времени может стать покупка квартиры уже с ремонтом и обустройством. Например, если покупатель планирует заселиться сразу после совершения сделки.
Если покупатель планирует адаптировать недвижимость под себя полностью или впоследствии перепродать или сдавать, то выгоднее может стать покупка более бюджетного варианта без ремонта и дизайна интерьера. При этом, выбирая подходящий вариант, важно понимать, насколько траты на ремонт и дизайн интерьера сопоставимы со стоимостью квартир под ключ. Возможно, в некоторых случаях имеет смысл выбрать квартиру хотя бы с минимальным ремонтом, а заняться только покупкой мебели и декором.
— При поиске наиболее выгодного для покупки варианта важно сравнивать несколько вариантов внутри выбранного района и в соседних локациях: возможно, в расположенных неподалёку домах стоимость квадратного метра будет заметно различаться и это даст существенную экономию. Если нет привязки к конкретному району, можно с целью экономии рассматривать более удалённые от центра локации. Например, если мы говорим о столице, то таким округом может стать Новая Москва или города — спутники Москвы — Красногорск, Химки и другие. Сейчас эти локации хорошо обеспечены транспортом — метро, МЦД, наземными маршрутами, в них развита инфраструктура, сопоставимая со спальными районами старой Москвы. Важно, что, как правило, стоимость жилья в этих локациях ниже, особенно если рассматривать массовый сегмент, — рассказал Евгений Белокуров.