Госдума скорректирует законы из-за ложных блокировок счетов россиян банками

Госдума внесёт правки в законы, которые ограничивают доступ граждан к своим деньгам при борьбе с мошенничеством. Изменения коснутся только тех норм, что создают неудобства честным людям. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.