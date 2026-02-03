Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума скорректирует законы из-за ложных блокировок счетов россиян банками

Госдума внесёт правки в законы, которые ограничивают доступ граждан к своим деньгам при борьбе с мошенничеством. Изменения коснутся только тех норм, что создают неудобства честным людям. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.

«Мы конечно будем корректировать те законодательные решения, которые мы приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства и там, где перегнули — выгнем в обратную сторону, выпрямим», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что многие жалобы на блокировку счетов и переводов носят искусственный характер.

«По моему анализу, около 80% таких обращений инициируются самими мошенниками — они сознательно “накручивают волну”, чтобы создать впечатление, что приняты неверные решения», — сказал Аксаков.

Он признал, что оставшиеся 20 процентов обращений поступают от добросовестных граждан. Эти люди столкнулись с реальными трудностями при использовании своих средств.

Аксаков посоветовал гражданам чаще общаться с банками. При нестандартных операциях или повышенных рисках лучше заранее связаться с финансовой организацией. Нужно объяснить ситуацию и договориться о порядке работы. Такой подход поможет избежать блокировок и ограничений в будущем.

Ранее российские банки ужесточили контроль за транзакциями клиентов на онлайн-платформах. Финансовые учреждения стали перепроверять крупные покупки на маркетплейсах. Подозрительные операции блокируют автоматически. До этого россиянам начали блокировать счета за переводы самим себе.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.