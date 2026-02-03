Госдума скорректирует законы из-за ложных блокировок счетов россиян банками

«Мы конечно будем корректировать те законодательные решения, которые мы приняли, ограничивающие возможности использовать свои средства и там, где перегнули — выгнем в обратную сторону, выпрямим», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что многие жалобы на блокировку счетов и переводов носят искусственный характер.
«По моему анализу, около 80% таких обращений инициируются самими мошенниками — они сознательно “накручивают волну”, чтобы создать впечатление, что приняты неверные решения», — сказал Аксаков.
Он признал, что оставшиеся 20 процентов обращений поступают от добросовестных граждан. Эти люди столкнулись с реальными трудностями при использовании своих средств.
Аксаков посоветовал гражданам чаще общаться с банками. При нестандартных операциях или повышенных рисках лучше заранее связаться с финансовой организацией. Нужно объяснить ситуацию и договориться о порядке работы. Такой подход поможет избежать блокировок и ограничений в будущем.
Ранее российские банки ужесточили контроль за транзакциями клиентов на онлайн-платформах. Финансовые учреждения стали перепроверять крупные покупки на маркетплейсах. Подозрительные операции блокируют автоматически. До этого россиянам начали блокировать счета за переводы самим себе.
