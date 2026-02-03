Слон растоптал туриста на глазах у жены в национальном парке Таиланда

Супруге пострадавшего удалось спастись. По информации издания Daily Mail, нападение произошло во время утренней прогулки пары возле палаточного лагеря, другие отдыхающие с ужасом наблюдали трагедию из своих палаток. Прибывшие медики констатировали у мужчины множественные травмы, несовместимые с жизнью.