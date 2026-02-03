Слон растоптал туриста на глазах у жены в национальном парке Таиланда

В Таиланде произошло смертельное нападение дикого слона на иностранного туриста. Трагедия случилась утром в национальном парке Кхао Яй.
Инцидент произошел ранним утром, около 5:30. По данным администрации парка, взрослый самец слона внезапно бросился к мужчине, поднял его хоботом, с силой швырнул на землю и нанес несколько смертельных ударов ногами.
Супруге пострадавшего удалось спастись. По информации издания Daily Mail, нападение произошло во время утренней прогулки пары возле палаточного лагеря, другие отдыхающие с ужасом наблюдали трагедию из своих палаток. Прибывшие медики констатировали у мужчины множественные травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщили сотрудники парка, это уже третий случай агрессии данного конкретного животного, которое ранее убило двух местных жителей. Власти запланировали специальное совещание, на котором будет решаться дальнейшая судьба слона.
Ранее в Индии взбесившийся слон всего за 10 дней убил 22 человека, включая восьмимесячного младенца и зоолога, которого пригласили усмирить животное.