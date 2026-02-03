На снимках Солнца вновь обнаружили загадочный объект

Снимок был сделан 2 февраля в 18:12 мск с помощью телескопа LASCO. Ранее похожее изображение публиковалось в мае прошлого года. Тогда на снимке Солнца также был зафиксирован необычный объект, внешне напоминающий птицу и значительно превосходящий размеры Земли.