На снимках Солнца вновь обнаружили загадочный объект

Загадочный объект, формой напоминающий птицу, снова зафиксирован на изображении Солнца, сообщили в понедельник сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Привет, привет. Давно не виделись. Всё-таки есть мнение, что это галактическая частица», — отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале лаборатории.
Снимок был сделан 2 февраля в 18:12 мск с помощью телескопа LASCO. Ранее похожее изображение публиковалось в мае прошлого года. Тогда на снимке Солнца также был зафиксирован необычный объект, внешне напоминающий птицу и значительно превосходящий размеры Земли.
Следует отметить, что подобные фотографии, на которых запечатлены плазменные структуры, являются крайне редкими.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о влиянии вспышек на Солнце на здоровье людей.