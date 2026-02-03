«Максим, остановись»: иноагент Галкин кардинально сменил имидж и вызвал бурю эмоций у поклонниц

Комик Максим Галкин* вместе с детьми отправился на отдых в Куршевель. Юморист ежедневно публикует в соцсетях видео с заснеженных гор. Однако фанаток привлекли не живописные спуски. Максим Галкин* поразил поклонниц новым имиджем. Об этом женщины стали писать комику под новыми постами.