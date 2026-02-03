«Максим, остановись»: иноагент Галкин кардинально сменил имидж и вызвал бурю эмоций у поклонниц

Комик Максим Галкин* вместе с детьми отправился на отдых в Куршевель. Юморист ежедневно публикует в соцсетях видео с заснеженных гор. Однако фанаток привлекли не живописные спуски. Максим Галкин* поразил поклонниц новым имиджем. Об этом женщины стали писать комику под новыми постами.
Подписчиц поразила спортивная форма Максима Галкина*. Наибольшее восхищение вызвала прическа. Юмориста с зачесанными волосами моментально стали сравнивать с голливудскими актерами.
Иноагент Галкин отдыхает в Куршавеле.
Подписчицы просят комика «остановиться». Мужчины под публикациями иноагента оставляют недвусмысленные комментарии: «От меня скоро жена уйдет». Фанатки, в свою очередь, принялись извиняться перед супругой Максима Галкина*, Аллой Пугачевой.
Предприниматель Андрей Матус ранее рассказал, что яркую жизнь супругов спонсирует бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин*. По его словам, артисты активно теряют аудиторию.
*- признаны иноагентами на территории России.