Мы им больше не нужны. На что променяли Родину Нетребко, Монеточка и Моргенштерн

Заявление в ФНС вместо гастролей. Как Нетребко поставила точку.
Несколько дней назад бывшая российская оперная певица Анна Нетребко направила в ФНС Санкт-Петербурга заявление о ликвидации своего ИП. Согласно ОКВЭД, предпринимательница занималась только одним видом бизнеса — деятельностью в области исполнительских искусств.
Никаких других бизнес-активов у неё в стране официально не было. В ЕГРЮЛ она не числилась как владелец или топ-менеджер каких-либо коммерческих предприятий. Таким образом, можно утверждать, что Нетребко окончательно порвала с родиной и выбрала Запад.
В России до последнего у оперной дивы были и слава, и отличные заработки. На одних только гостендерах в том же 2021 году — до своего бегства в Европу — она заключила два контракта общей стоимостью более 32 млн рублей. То есть более 2,5 млн в месяц — сумма достаточная, чтобы жить, ни в чём не нуждаясь. И это лишь базовый доход.
Сюда нужно добавить выступления на различных концертах в стране (за них ей платили до 6 млн рублей) и частные мероприятия — корпоративы. Известно, что только на одном таком для крупной российской компании прима Мариинки спела за 120 тыс. евро (около 11 млн рублей).
В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга российских деятелей искусства, а также присудил девятое место среди российских знаменитостей вообще. Одновременно, по данным журнала, она являлась самым высокооплачиваемым музыкантом России, заработав за тот год 7,5 млн долларов.
Имея это всё, в 2022 году на волне отмены русских в Европе и США Нетребко немало публично унижалась, отрекаясь от России и её руководства.
На своей странице в соцсетях оперная певица на английском языке выступила с категорическим осуждением СВО. Она писала, что на самом деле она не близка с президентом России и с ним «встречалась всего несколько раз за всю жизнь». Кроме того, никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства и, вообще, живёт и является налоговым резидентом Австрии.
И даже после этого в Европе ей пеняли, что она «недостаточно дистанцировалась от Путина», и ещё несколько лет концерты Нетребко отменялись в ряде стран. Сейчас же певица в своих соцсетях пытается показать, что якобы жизнь удалась: поездки, особняк в Австрии, вечеринки.
Монеточка* продала Москву, но не смогла купить родителям покой.
В отличие от Нетребко, которую в России никто не признавал иноагентом, не преследовал, а которая сбежала на Запад отнюдь не по политическим, а по меркантильным соображениям, певица Монеточка* — идейная русофобка. На концертах она кричит «Слава Украине», размахивает флагами российских предателей, отвечающих за протест в России с начала СВО, и открыто собирает деньги на ВСУ.
В январе 2023 года Минюст внёс её в реестр иноагентов, и уже сбежавшая к этому моменту из страны артистка засуетилась с продажей своей престижной недвижимости в центре Москвы. 62 квадратных метра в Басманном районе столице, купленные годом ранее, продавались за 30 млн рублей.
Позже, уже в Литве, где обосновалась Монеточка*, на неё накатили тоска, ностальгия и желание вернуться домой. Об этом она говорила в своих интервью беглым блогерам. Однако со временем до неё стало доходить, что родину она потеряла окончательно.
Это выразилось в пренебрежении иноагентской маркировкой своих публичных материалов, за которое на Гырдымову* заводили административные дела и дважды штрафовали на 30 тыс. рублей. В мае прошлого года она закрыла своё ИП с деятельностью в области исполнительских искусств. А недавно вывезла родителей из России.
Как сообщил телеграм-канал SHOT, в Екатеринбурге они продали родовое гнездо на улице Академика Шварца площадью 90,1 кв. метра. Ориентировочно, квартира ушла за 15 млн рублей. Готовясь к отъезду, предки Монеточки* положили деньги на счета в банки, когда ставка на вклады достигала 20%.
В Литве 60-летний Андрей и 59-летняя Елена Гырдымовы уже получили вид на жительство и пытаются устроиться на работу. С этим, по данным канала, у них есть сложности, связанные как с возрастом супругов, так и вынужденным дауншифтингом — квалифицированные специалисты теперь ищут любой доступный доход. Дошло до того, что мать Монеточки* пытается зарабатывать как комик в местных кабаках.
Это лишний раз говорит, что дела с доходами у дочери идут совсем не так радужно, коль скоро она не может обеспечить родне беззаботную старость на новом месте в Прибалтике. И это при гастролях, разных коллаборациях с такими же беглыми музыкантами и регулярно выпускаемых новых песнях.
Моргенштерн: от «Кайфа» к трезвости и ликвидации.
Алишер Моргенштерн* исчез из России ещё до начала СВО вовсе не по политическим мотивам, а после заявления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что рэпер может быть связан с торговлей запрещёнными веществами. Музыкант осел в Дубае и уже там в 2022 году заявил, что не поддерживает проведение военной операции и больше никогда не вернётся в Россию.
Уже в мае того же года он был включён в реестр иноагентов, что автоматически закрыло ему дорогу домой. После этого рэпер регулярно жалуется на своё одиночество и невозможность приехать на родину, а в 2023 году он даже предлагал Ксении Собчак оформить с ним фиктивный брак, чтобы вернуться в Россию под её фамилией.
К этому времени дела у рэпера шли всё хуже — доходы падали, к тому же он всё глубже увязал в своей зависимости от веществ. В итоге музыкант решился на лечение и, судя по его странице в соцсетях, в 2025 году начал новую — чистую — жизнь. А в конце августа в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан пришло заявление о намерении Моргенштерна* ликвидировать своё ИП.
Теперь в России у него нет бизнес-активов, лишь права на два товарных знака: «Моргенштерн» и «Кайф» — под таким названием работали его рестораны и одноимённое ООО. Из учредителей фирмы рэпер вышел ещё в 2020 году, при этом сейчас этот товарный знак ими не используется.
Похоже, Моргенштерн*, наконец, оценил реальность и попрощался с надеждами вернуться. В соцсетях он демонстрирует трезвый образ жизни, читает лекции об исцелении от зависимости, продаёт свой мерч и гастролирует, чтобы хоть что-то заработать.
* Иноагент, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.