Дерматолог рассказал, можно ли самостоятельно лечить выпадение волос

Если есть подозрение на выпадение волос, то до посещения трихолога или дерматолога врач советует скорректировать рацион питания. Он должен включать достаточное количество витаминов и микроэлементов, белка, а также полезных жиров, в том числе омега-3 жирных кислот, которые можно найти в жирных сортах рыбы. «Рекомендуется отказаться от агрессивных методик окрашивания, горячих укладок, тугих причесок», — добавил эксперт.