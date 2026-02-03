«Краснодар» продал купленного прошлым летом француза Перрена в «Лилль»

Перрен стал игроком «Краснодара» летом 2025 года, перейдя из французского «Осера» за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне он стал лучшим распасовщиком чемпионата Франции с 11 голевыми передачами. Добавил к ним 10 мячей в 34 играх за французский клуб. Однако в России у него не получилось — всего один гол и две передачи в 12 матчах.