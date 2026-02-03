Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Краснодар» продал купленного прошлым летом француза Перрена в «Лилль»

Французский полузащитник Гаэтан Перрен покинул «Краснодар» и перешёл в клуб французской Лиги 1 «Лилль». Обе команды официально объявили о состоявшемся трансфере 29-летнего футболиста, подписавшего контракт с новым клубом до лета 2028 года.

Источник: Life.ru

В составе «Краснодара» Перрен провёл в текущем сезоне 12 матчей в рамках Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым голом и двумя голевыми передачами.

Перрен стал игроком «Краснодара» летом 2025 года, перейдя из французского «Осера» за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне он стал лучшим распасовщиком чемпионата Франции с 11 голевыми передачами. Добавил к ним 10 мячей в 34 играх за французский клуб. Однако в России у него не получилось — всего один гол и две передачи в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Джоном (Джонатан дос Сантос Роза). Хавбек присоединился к «Зениту» на тренировочном сборе в Катаре. Игрок уже прошел медобследование и готовится к дебюту за новый клуб.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.