Академик Онищенко назвал сроки окончания сезона гриппа и ОРВИ в России

Сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в России подойдет к концу в марте-апреле. Такой прогноз дал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, в настоящее время в разных регионах страны наблюдается разная интенсивность заболеваемости.
— Это как волны в океане или в море — не бывает, что все одинаково поднялись и одинаково опустились, — объяснил Онищенко в беседе с РИА Новости.
В целом по стране эпидемиологическая ситуация по этим заболеваниям завершится к середине весны.
Осень и зима традиционно становятся временем повышенной заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Отличить одно заболевание от другого бывает непросто, поскольку многие симптомы совпадают. Терапевт Надежда Чернышова поделилась рекомендациями, как отличить обычную простуду от настоящего гриппа и что предпринять в каждом случае.
В феврале специалисты ожидают значительного роста числа случаев заражения гриппом, сообщила терапевт Надежда Чернышова. Она пояснила, что традиционно именно второй зимний месяц характеризуется наибольшим количеством заболеваний.